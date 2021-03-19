В Японии осудили насилие против мирного населения в Мьянме

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии решительно осуждает применение насилия против мирных жителей в Мьянме. Об этом в пятницу в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы решительно выступаем против продолжающегося насилия в отношении мирного населения", - отметил он. Суга подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество по ситуации в Мьянме со всеми заинтересованными сторонами, включая контакты с мьянманскими военными по различным каналам связи.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), по меньшей мере 149 человек были убиты в Мьянме с 1 февраля, когда в стране начались протесты после захвата власти военными.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.