СМИ: в ЦАР правительственные войска освободили от повстанцев город Нанга-Богила

ПРЕТОРИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Правительственные силы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке международных союзников после упорных боев с повстанцами восстановили контроль над городом Нанга-Богила в префектуре Ухам на северо-западе страны. Об этом сообщила в пятницу центральноафриканская радиостанция Ndekeluka.

Бои за город с применением тяжелых видов вооружений начались 17 марта и продолжались весь день, отмечает радио. Регулярные части при содействии международных союзников нанесли поражение отрядам повстанцев из "Коалиции патриотов за перемены" и изгнали их из Нанга-Богила. Сейчас, по свидетельствам очевидцев, в городе спокойно, восстанавливается нормальная жизнь.

Взятие Нанга-Богила осуществлено в рамках наступательной операции правительственных сил, целью которой является восстановление контроля над стратегически важной трассой, соединяющей через территорию ЦАР морские порты Камеруна с Чадом.

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР остановили продвижение отрядов повстанцев и не позволили им приблизиться к Банги. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил Фостен-Арканж Туадера, переизбиравшись на второй срок. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор были взяты под контроль ключевые города на западе, севере и востоке от Банги: Босангоа, Иппи, Буар, Боссембеле, Баоро, Бода, Ялоке, Бабуа, Мбайки, Белоко, Пауа. Сейчас к ним добавился Нанга-Богила.