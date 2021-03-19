МИД Китая сделал представление Би-би-си за репортаж о "принудительном труде" в Синьцзяне

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая сделало серьезное представление британской вещательной корпорации Би-би-си за репортажи о якобы имеющих место случаях принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и "подавлении свободы слова" в КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"МИД Китая сделал серьезное представление представительству Би-би-си в Пекине за видеорепортажи о так называемом принудительном труде в Синьцзяне, "ограничениях свободы слова" в нашей стране и о "драконе ложных новостей", - отмечается в нем.

Как уточняется в заявлении, власти КНР делают представление британской вещательной корпорации уже не в первый раз. "Однако Би-би-си не только не исправила допущенные ошибки, но в последнее время стала совершать их с еще большим рвением, - подчеркивает внешнеполитическое ведомство. - Китайская сторона крайне недовольна этим и выражает решительный протест".

В СУАР на северо-западе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. Согласно информации китайского правительства, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в "исправительных лагерях СУАР" могут противозаконно содержаться до 1 млн представителей этой народности.