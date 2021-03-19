Украина может обязать всех въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Украины в ближайшее время может принять решение, которым обяжет всех иностранцев, въезжающих в страну, предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом в пятницу с трибуны парламента заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР. Министерством здравоохранения уже вынесены на рассмотрение правительства изменения к постановлению, которые это предусматривают. Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, которые въезжают на Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку о том, что не более чем за 48 часов до того, как они въехали, они сделали тест ПЦР, и этот тест негативный", - сообщил министр.

На сегодняшний день к въезжающим на Украину из стран "зеленой" зоны никаких дополнительных требований не предъявляется. Те, кто прибывает из стран "красной" зоны с неблагоприятной обстановкой с распространением коронавируса, должны уйти на самоизоляцию и могут выйти из нее после получения негативного ПЦР-теста.