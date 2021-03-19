{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

СМИ: не менее восьми человек погибли при разгоне протестов в центральной части Мьянмы

По данным Myanmar Now, силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, выступающим против военного правительства в стране

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли при разгоне военными протестующих в мьянманском городе Аунбан в центральной части страны. Об этом в пятницу сообщило издание Myanmar Now.

На эту тему

По сведениям СМИ, силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, выступающим против военного правительства в стране. Семь человек были убиты на месте, один позднее умер от полученных ранений в больнице.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Меркель призвала Украину продолжать реформы
По словам канцлера ФРГ, их реализация имеет большое значение для Германии
Читать полностью