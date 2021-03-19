СМИ: не менее восьми человек погибли при разгоне протестов в центральной части Мьянмы

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли при разгоне военными протестующих в мьянманском городе Аунбан в центральной части страны. Об этом в пятницу сообщило издание Myanmar Now .

По сведениям СМИ, силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, выступающим против военного правительства в стране. Семь человек были убиты на месте, один позднее умер от полученных ранений в больнице.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.