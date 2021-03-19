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Конституционный суд Молдавии отказал в приостановлении указа о выдвижении Гросу в премьеры

КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отказался приостановить действие указа президента страны Майи Санду о выдвижении на пост премьер-министра Игоря Гросу. Такое решение было вынесено на заседании в пятницу в ответ на запрос депутатов Партии социалистов Республики Молдова, информирует пресс-служба КС.

"Откланяется просьба приостановить действие указа президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, касающегося выдвижения кандидата на пост премьер-министра", - говорится в сообщении.

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