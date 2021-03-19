Bloomberg: ЕК хочет замораживать финансирование стран ЕС, нарушающих верховенство права

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена замораживать финансирование стран - членов Евросоюза, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права и фундаментальных свобод. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веру Юрову.

"Я буду предлагать систему замораживания еще не выделенных средств. <...> Это позволит нам предпринять конкретные шаги уже в этом году", - приводит агентство слова Юровой.

Речь идет о замораживании средств из бюджетного плана и Фонда восстановления ЕС после пандемии на сумму €1,8 трлн. По данным агентства, эта инициатива может затронуть в первую очередь Польшу и Венгрию, длительное время выступавших против механизма распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. В нарушении этого принципа, в частности использовании административного ресурса для укрепления своих внутриполитических позиций, руководство ЕС уже давно обвиняет правительства двух восточноевропейских стран.

Венгрия, как отмечает Bloomberg, может потерять до €7,2 млрд помощи от ЕС.

Механизм распределения бюджетных средств Евросоюза был принят в декабре прошлого года и вступил в силу с 1 января.