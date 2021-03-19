Госсекретарь США совершит визит в Брюссель в период с 22 по 25 марта

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет находиться с визитом в Брюсселе в период с 22 по 25 марта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Блинкен примет участие в заседании НАТО на уровне министров, встретится с лидерами стран Европейского союза, а также с официальными лицами Бельгии", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в ходе визита госсекретарь США намерен подтвердить "решимость администрации Джо Байдена укрепить трансатлантический альянс и активизировать связи США с союзниками НАТО". Среди тем, которые планирует обсудить Блинкен в Брюсселе, заявлены Китай, Россия, изменения климата, кибербезопасность, антитеррористические меры. Ожидается, что госсекретарь также встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.