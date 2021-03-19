Около 300 противников Пашиняна вышли на митинг у парламента в Ереване

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Акция протеста оппозиции в Ереване в пятницу собрала около 300 участников. Манифестанты расположились у входа на территорию Национального собрания Армении со стороны улицы Демирчяна, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции вели себя мирно, большинство разбились на группы и разговаривали между собой. Раздавались отдельные критические выкрики в адрес премьер-министра республики Никола Пашиняна, которые толпа поддерживала одобрительным гулом. В начале митинга к участникам через громкоговоритель обратился член верховного правления оппозиционной партии "Дашнакцутюн", экс-министр экономики Арцвик Минасян, активно участвующий в протестах.

На месте акции оппозиции дежурили около 50 правоохранителей, однако они не вмешивались в происходящее. Полиция дополнительно перекрыла участок проспекта Баграмяна до улицы Прошяна.

Митинг продолжался около часа. Большую часть собравшихся составляли мужчины среднего и старшего возраста. После 16:00 по местному времени (15:00 мск) подход новых участников на акцию прекратился, в настоящее время на месте остались несколько десятков человек. Акция прошла без инцидентов.

Политический кризис в Армении

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидером трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция заявила, что протесты в стране не остановятся.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.