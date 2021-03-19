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Хуситы заявили об обстреле объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

Удары нанесли при помощи шести беспилотников

ТАСС, 19 марта. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в пятницу приводит телеканал Almasirah.

По словам генерала, обстрелу подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Сариа добавил, что хуситы "намерены и впредь проводить свои военные операции до тех пор, пока будут продолжаться блокада Йемена и развязанная против него агрессия".

Данные о возможных пострадавших или нанесенном обстрелом ущербе не уточняются. Саудовская сторона пока не комментировала эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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