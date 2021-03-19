Хуситы заявили об обстреле объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

ТАСС, 19 марта. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в пятницу приводит телеканал Almasirah.

По словам генерала, обстрелу подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Сариа добавил, что хуситы "намерены и впредь проводить свои военные операции до тех пор, пока будут продолжаться блокада Йемена и развязанная против него агрессия".

Данные о возможных пострадавших или нанесенном обстрелом ущербе не уточняются. Саудовская сторона пока не комментировала эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.