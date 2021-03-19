Лукашенко заявил, что насторожен "дракой вакцин" и новостями о новых штаммах коронавируса

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко насторожен тем, что в мире идет "драка вакцин", а тему пандемии как будто специально подогревают сообщениями о новых штаммах коронавируса. Такое заявление он сделал в пятницу, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир" в Гродно.

"Меня очень настораживает в последнее время "драка вакцин". Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - приводит слова главы государства президентская пресс-служба.

По его словам, настораживает и то, что тему пандемии как будто специально подогревают регулярными сообщениями о появлении все новых штаммов коронавируса. Однако, добавил Лукашенко, он пока "не делает на эту тему каких-то однозначных выводов". Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии смогут защитить граждан "от этих разных штаммов". "Надо провакцинировать - не волнуйтесь, всех провакцинируем, кто захочет. Всем вколем", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что скоро в Белоруссии начнут производство российской вакцины "Спутник V", а до конца года в республике рассчитывают получить и собственный препарат. "Мы дозакупили оборудование и будем делать", - сообщил Лукашенко.

Он высказал мнение, что белорусские власти приняли правильное решение не останавливать предприятия и экономику в целом из-за пандемии. "Сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав", - сказал президент.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце марта на белорусском предприятии "Белмедпрепараты" планируется начать промышленное производство "Спутника V". В понедельник в Белоруссии также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. 11 марта ведомство проинформировало, что в республике выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом коронавируса.