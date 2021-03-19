Лукашенко пообещал белорусам других президентов и призвал набраться терпения

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов будут и другие президенты, но в данный момент призвал всех набраться терпения и сохранять народное единство. Об этом сообщило агентство БелТА .

"Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете, а сейчас просто наберитесь терпения", - сказал президент в пятницу во время общения с коллективом ОАО "Молочный мир" в Гродно.

Он добавил, что "мир ошалел", и призвал сограждан быть ближе друг к другу. "Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что Белоруссия останется единым государством. "Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. <...> Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - добавил Лукашенко.

"Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Беларусь - на разрыв. И Россия не может нас потерять, потому что последний оплот здесь", - сказал он.