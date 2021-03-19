Конституционный суд Молдавии рассмотрит протест на выдвижение Гросу в премьеры 22 марта

КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии рассмотрит 22 марта законность указа президента страны Майи Санду о выдвижении на пост премьер-министра Игоря Гросу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

На заседании 19 марта судьи отказали в приостановлении действия этого указа, рассмотрение по существу назначено на понедельник. Выдвижение Гросу оспорили депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которые попросили суд приостановить его действие и признать незаконным. Они считают, что президент повторно нарушила конституцию, так как вновь не согласовала кандидатуру на пост премьера с депутатами.

Указ о выдвижении Гросу был подписан президентом во вторник сразу после ее консультаций с парламентскими фракциями. Эта кандидатура не обсуждалась с депутатами, поэтому лидер ПСРМ Игорь Додон назвал произошедшее "спланированной акцией". Дело в том, что в парламенте сформировалось большинство для утверждения на посту премьера Марианны Дурлештяну. Об этом уведомили президента, которая, согласно конституции, должна была выдвинуть ее на пост премьера. Однако в момент переговоров президента с депутатами Дурлештяну отказалась от назначения на пост премьера.

Додон считает, что президент не должна была тут же подписывать указ, а дождаться представления парламентом новой кандидатуры. На днях в парламенте было объявлено о формировании большинства в поддержку кандидатуры действующего посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка на пост премьера.

Политический кризис

Санду, которая позиционирует себя прозападным политиком, одержала победу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Она пообещала своим избирателям искоренить коррупцию в стране, потребовав отставки правительства и роспуска парламента для реализации этих целей. Под давлением акций протеста оппозиции в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ.

Теперь Санду блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы в парламент. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

Ранее Санду выдвинула на пост премьера представителя ПДС Наталью Гаврилицу, но ее кандидатура была отклонена депутатами. Во время представления в парламенте своей программы Гаврилица подвергла жесткой критике законодателей и попросила их не утверждать правительство, чтобы тем самым спровоцировать роспуск парламента. Молдавская конституция отводит на утверждение правительства две попытки. К противостоянию подключились дипломаты западных стран, которые выразили поддержку Санду, высказавшись за досрочные парламентские выборы в Молдавии.