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Кризис на Украине
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Суд Украины открыл дело об обжаловании Медведчуком и его женой санкций в их адрес

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины (КАС ВС) открыл дело об обжаловании санкций по трем искам, поданным ранее главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, его супругой Оксаной Марченко, а также Натальей Лавренюк - женой оппозиционного депутата Верховной рады Тараса Козака. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

"КАС ВС открыл производство по трем делам об обжаловании указа президента Украины <...> о применении санкций", - говорится в сообщении. Уточняется, что иски были поданы Медведчуком, Марченко и Лавренюк.

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