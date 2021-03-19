Байден внес на утверждение в Сенат кандидатуру нового главы NASA

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден внес на утверждение в Сенат Конгресса США кандидатуру нового руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которым решил назначить бывшего астронавта и законодателя Билла Нельсона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

В распространенной ею краткой биографической справке на Нельсона отмечается, что тот проработал на госслужбе на разных должностях больше 40 лет. 78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (1979-1991 годы). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA.

В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе. Капитан запаса Сухопутных войск США.