Посол США заявил, что Турция должна отказаться от С-400

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является единственным путем решения разногласий по этой теме с Соединенными Штатами. С таким утверждением выступил в пятницу посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США", - приводит его слова газета Bir Gun.

Саттерфилд пояснил, что это является "не личным подходом, а соответствующим [американскому] законодательству требованием".

В начале марта глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка ЗРС С-400.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.