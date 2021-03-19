Посол США заявил, что Турция должна отказаться от С-400

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является единственным путем решения разногласий по этой теме с Соединенными Штатами. С таким утверждением выступил в пятницу посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.
"Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США", - приводит его слова газета Bir Gun.
Саттерфилд пояснил, что это является "не личным подходом, а соответствующим [американскому] законодательству требованием".
В начале марта глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка ЗРС С-400.
Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.