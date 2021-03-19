Лукашенко рассказал о достойных кандидатах, способных возглавить страну

Белорусский лидер подчеркнул, что передача власти может осуществляться только путем выборов. Лукашенко еще раз повторил, что его дети после него не будут президентами. "Вот, у меня два человека стоят здесь, они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один - генерал [Юрий Караев], другой - губернатор [Владимир Караник]. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", - сказал президент, указав на членов делегации, с которой он приехал в пятницу с инспекцией на ОАО "Молочный мир" в Гродно. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовал телеграм-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе.

Глава государства убежден, что в Белоруссии есть "люди достойные, знающие страну", которые "и будут конкурировать".