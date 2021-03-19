США решат, где и как будет работать американский посол в Минске

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты решают сейчас, где именно и каким образом будет работать новый американский посол в Белоруссии Джули Фишер. Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

По выражению дипломата, американская администрация работает "в рамках многошагового процесса, чтобы определить, каким образом <...> посол Фишер может приступить к исполнению обязанностей". Сотрудник внешнеполитического ведомства США пообещал, что Вашингтон позднее обнародует дополнительную информацию на этот счет.

Выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей 22-25 марта поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель, Рикер подтвердил, что американские власти рассчитывают на обсуждение с руководством ЕС ситуации в Белоруссии рамках этого визита. "Мы [США и ЕС] явно разделяем осуждение режима [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии за применение насильственной репрессивной тактики в отношении участников мирных акций протеста", - сказал и. о. помощника госсекретаря. Он уточнил, что США продолжают призывать к проведению в Белоруссии "свободных и справедливых выборов".

Согласно изложенной Рикером информации, Фишер поддерживает сейчас "тесный контакт" с многими зарубежными союзниками США по ситуации в Белоруссии. Кроме того, он напомнил, что посол "несколько недель назад" посетила Вильнюс, Варшаву и Стокгольм, "чтобы встретиться с представителями протестного движения" Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. На должность американского посла в Минске была назначена Фишер, кандидатуру которой Сенат Конгресса утвердил в декабре. В конце декабря Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла.