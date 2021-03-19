В США назвали переговоры с Китаем на Аляске трудными и откровенными

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Переговоры между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) были трудными и откровенными, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином в рамках нормальных дипломатических каналов. Об этом заявили журналистам после окончания третьей финальной сессии, проходившей в закрытом для прессы режиме, госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы смогли провести очень откровенные переговоры <...> по широкой тематике", - сказал Блинкен.

"Мы ожидали тяжелых и прямых переговоров по широкому спектру вопросов, и именно это и получилось", - добавил в свою очередь Салливан. "Конечно же, по вопросам, таким как Иран, Афганистан, мы продолжим работать с Китаем по нормальным дипломатическим каналам", - подчеркнул он.