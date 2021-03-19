Экс-премьер Украины Азаров назвал санкции Киева против него политической расправой

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что введенные против него Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины экономические санкции являются "внесудебной политической расправой".

"Причина введения санкций абсолютно не понятная. Это очередная внесудебная политическая расправа надо мной как политическим оппонентом [власти] <...>. В нарушение законодательства и конституции вводят абсолютно нелепейшие меры против тех людей, которые им просто не нравятся", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Первый независимый".

В пятницу СНБО ввел санкции против 27 граждан, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Помимо Азарова в санкционный список вошли также экс-президент страны Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.