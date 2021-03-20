Блинкен заявил, что интересы США и Китая по Ирану и КНДР во многом совпадают

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Урегулирование ядерных проблем Ирана и КНДР стало одной из тем американо-китайских переговоров высокого уровня, которые состоялись в Анкоридже (штат Аляска), причем выяснилось, что интересы Пекина и Вашингтона по данной проблематике во многом совпадают. Об этом заявил журналистам в пятницу по завершении данных встреч госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы (должностные лица США - прим. ТАСС), начиная нынешние переговоры, безусловно, знали, что есть ряд сфер, в которых между нами (Вашингтоном и Пекином - прим. ТАСС) имеются фундаментальные расхождения", - сказал шеф американской дипломатии. По его словам, к числу таких вопросов относятся шаги Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, специальном административном районе Гонконг (Сянган), Тибетском автономном районе, а также применительно к Тайваню, определенные действия КНР в киберпространстве. "Неудивительно, что, когда мы ясно и прямо затронули данные вопросы, мы услышали в ответ несогласие с такой их постановкой", - заявил Блинкен.

"Однако, - отметил он, - мы также смогли провести в течение многих часов очень откровенный разговор по обширной повестке дня". "По Ирану, по Северной Корее, по Афганистану, по климату наши интересы пересекаются", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж прибыл вместе с Блинкеном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави являются министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Пятница является вторым и завершающим днем этих встреч.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступающие обменялись критическими высказываниями. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета. Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга заявил по итогам первого дня, что, по оценке Вашингтона, консультации были "предметными, серьезными и прямыми".