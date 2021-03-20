Блинкен заявил, что Байден пересматривает решения Трампа по торговле с Китаем

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация проводит пересмотр определенных решений, принятых предыдущим президентом США Дональдом Трампом и касавшихся торгово-экономических отношений с Китаем. Это подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в пятницу перед журналистами в Анкоридже (штат Аляска) по завершении американо-китайских переговоров высокого уровня.

"По экономике, торговле, технологиям мы [члены американской делегации] сказали [китайским] партнерам, что пересматриваем эти вопросы, проводя тесные консультации с Конгрессом [США], союзниками и партнерами [за рубежом]. И мы двинемся вперед по этим вопросам таким образом, который в полной мере защищает и продвигает интересы нашей [американцев] рабочей силы и нашего бизнеса", - заявил Блинкен. Он воздержался от дальнейших комментариев и не уточнил, когда можно ждать решений нынешнего президента США Джо Байдена по торгово-экономическим связям с КНР.

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж прибыл вместе с Блинкеном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави являлись министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступающие обменялись критическими высказываниями. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета. По завершении встреч Блинкен и Салливан заявили, что переговоры были трудными, но откровенными, позволив выявить в том числе общие интересы.

В конце января Белый дом сообщал, что Байден изучит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных при Трампе.

Торговая война и сделка

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом в $370 млрд.

По данным информационного агентства Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Данные тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, утверждает агентство.

В августе 2020 года Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако в декабре прошлого года, уже после победы на выборах, он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.