Байден заявил, что американцы азиатского происхождения напуганы после нападения в Джорджии

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Многие американцы азиатского происхождения напуганы после стрельбы в нескольких массажных салонах в штате Джорджия, в результате которой были убиты выходцы из Азии. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Атланте (штат Джорджия).

"Независимо от мотивов [преступника] мы знаем, что слишком много американцев азиатского происхождения обеспокоены стремительным ростом преступлений на почве ненависти против выходцев из Азии за прошлый год. Весь этот год они боялись за свои жизни. Они подвергались нападению, их запугивали и преследовали", - отметил глава государства.

"Наше молчание было бы равнозначно соучастию. Мы не можем оказаться в этом замешаны. <...> Америка не должна становиться домом для ненависти. Это должно прекратиться. И от всех нас зависит, чтобы это прекратилось", - добавил президент.

Затем президент перешел к вопросу борьбы с новым коронавирусом и вновь подчеркнул необходимость следовать рекомендациям специалистов. "Продолжайте надевать маски, как рекомендуют [федеральные] Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также делать прививки, когда придет ваш черед. Ничего из этого не относится к политике. Все это основывается на науке", - указал Байден.

Во вторник полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга, который совершил нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте и окрестностях города. Он признал вину. Были убиты в общей сложности восемь человек, еще один пострадал. По словам задержанного, расовая принадлежность погибших не была причиной преступления.