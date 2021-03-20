Спикер палаты парламента Бразилии попросил США о помощи в борьбе с COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Федерального сената Бразилии Родригу Пашеку обратился к вице-президенту США Камале Харрис с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Заявление спикера верхней палаты бразильского парламента размещено в пятницу на его странице в Twitter.

"В письме попросил американскую администрацию рассмотреть возможность выдачи разрешения на приобретение правительством Бразилии доз вакцин, которые имеются в запасе у США и пока не планируются к использованию", - уточнил политик. "Это позволило бы придать решительный импульс усилиям по иммунизации 210 млн бразильцев", - отметил Пашеку.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Сейчас в рамках прививочной кампании используются препараты британско-шведской AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech. Помимо этого, регулятор одобрил вакцину американской Pfizer, которая, как ожидается, должна прибыть в страну не ранее апреля. Минздрав также закупил вакцины принадлежащей американской Johnson & Johnson фармкомпании Janssen и индийской Bharat Biotech, которые пока не одобрены Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

Ранее стало известно о том, что США одолжит Мексике и Канаде препарат производства AstraZeneca, который пока не сертифицирован в Соединенных Штатах. Эти два государства позднее вернут США соответствующий объем этой вакцины.