В Белом доме признали, что уволили пять сотрудников за употребление в прошлом марихуаны

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Пять сотрудников Белого дома были уволены за то, что в прошлом употребляли марихуану, несмотря на обещанное администрацией Джо Байдена ослабление соответствующих ограничений для чиновников. Это признала в пятницу в своем Twitter пресс-секретарь президента Джен Псаки.

"Мы объявляли несколько недель назад, что Белый дом работает со службами безопасности над тем, чтобы обновить политику таким образом, чтобы употребление марихуаны в прошлом автоматически не приводило к отстранению сотрудников от работы в Белом доме", - заявила она. Одновременно с этим Псаки сообщила, что "из сотен взятых на работу людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там из-за этой политики".

Ранее портал The Daily Beast сообщил, что "десятки молодых сотрудников Белого дома были временно отстранены от работы, от них потребовали уволиться или же перевели на удаленную работу" после признания в том, что в прошлом они употребляли марихуану. Это наркотическое вещество сейчас легализовано во многих американских штатах и в самом столичном округе Колумбия, на территории которого расположен Белый дом, хотя на федеральном уровне оно все еще считается запрещенным.

Как отмечает издание, при приеме на работу в Белый дом кандидаты заполняют специальную анкету, в которой, в частности, им задается вопрос об употреблении в прошлом марихуаны. Затем сотрудники ФБР могут проверить, насколько честным был ответ, в том числе опросив членов семьи и друзей соискателя вакансии. Несоответствие между ответом и полученными впоследствии данными о человеке может послужить причиной отказа. При этом Белый дом не поясняет самим кандидатам на должности, какие именно критерии в отношении употребления марихуаны существуют при приеме на работу.

По утверждению самих уволенных сотрудников, которые пообщались с журналистами The Daily Beast, при приеме на работу им было сказано, что в новой администрации на употребление в прошлом марихуаны будут закрывать глаза, однако уже после того, как они заняли вакансии, им позвонили и потребовали уволиться. Речь шла, в частности, о сотрудниках, проживавших ранее в штатах, где марихуана легализована.