Поместье Трампа во Флориде частично закрыто из-за распространения COVID-19 у персонала

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Курорт в штате Флорида, где расположена резиденция бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, частично закрыт из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди персонала.

Как сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, письмо соответствующего содержания получили члены закрытого клуба, имеющие доступ в Мар-а-Лаго. В нем говорится о том, что в последнее время среди работников, обслуживающих курорт, где официально зарегистрирован бывший американский лидер, участились случаи заражения COVID-19.

На фоне роста заболеваемости было решено временно прекратить обслуживание гостей в столовой и на пляже. Руководство закрытого клуба отмечает, что принимаются "все необходимые меры", на карантин ушли несколько сотрудников. При этом обслуживание банкетной зоны и особых мероприятий продолжается в штатном порядке.

По данным AP, в последние несколько недель в поместье Трампа регулярно проходят различного рода мероприятия, на которых ни персонал, ни гости в большинстве своем не соблюдают масочный режим и нормы дистанцирования. Власти округа Палм-бич даже вынесли руководству клуба предупреждение и пригрозили штрафом $15 000 за повторное нарушение санитарных норм после торжеств по случаю Нового года. В Мар-а-Лаго тогда собрались более 500 гостей и звездные исполнители - сторонники бывшего лидера США, из которых почти никто не надевал маску. Сам Трамп, еще являвшийся на тот момент президентом, на вечеринке отсутствовал.

20 января завершился срок президентских полномочий республиканца Трампа. На посту главы американской администрации его сменил демократ Джо Байден, победивший на выборах 3 ноября 2020 года.