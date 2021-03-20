МИД КНР заявил, что Китай и США готовят адекватные меры по вакцинации дипломатов

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китайское правительство и власти США готовят адекватные меры по вакцинации дипломатических работников двух стран от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Стороны обсудили адекватные взаимные меры по вакцинации дипломатов и работников консульств", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства по итогам двусторонних переговоров в Анкоридже (штат Аляска).

В нем уточняется, что Пекин и Вашингтон также прорабатывают возможности восстановления регулярных гуманитарных обменов, готовятся внести изменения в процедуры выдачи виз и организации взаимных поездок с учетом эпидемической ситуации в мире.

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.