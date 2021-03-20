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В Берлине привлекут к обеспечению безопасности на акциях протеста до 1,8 тыс. полицейских

В столице планируются демонстрации против проводимой правительством Германии политики

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Безопасность на запланированных в субботу в Берлине демонстрациях против проводимой правительством ФРГ политики будут обеспечивать до 1,8 тыс. полицейских. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах Берлина.

Помощь столичным полицейским окажут коллеги из других германских земель - Саксонии-Анхальта, Шлезвига-Гольштейна, а также федеральная полиция.

Одна из акций протеста под названием "Мир. Свобода. Суверенитет" планируется на улице Унтер ден Линден в правительственном квартале рядом с посольством РФ в ФРГ. Еще одна демонстрация состоится недалеко от первой - у Бранденбургских ворот. По данным газеты Der Tagesspiegel, в них ожидается участие представителей ультраправых движений. Различные организации и левацкие группировки призвали к проведению ответных акций. Кроме того, демонстрация ковид-диссидентов состоится на площади Александерплац.

Для журналистов полиция намерена создать три специальных охраняемых пункта сбора. "Если кто-то почувствует, что его преследуют или угрожают, то можно будет отойти туда", - отметили в правоохранительных органах.

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