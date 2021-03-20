Несколько сотен ультраправых собрались на демонстрацию у Бранденбургских ворот в Берлине

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Несколько сотен представителей ультраправых движений собрались в субботу на акцию протеста против политики правительства ФРГ рядом с символом Берлина - Бранденбургскими воротами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Некоторые участники размахивают флагами Германской империи, многие, несмотря на призывы полиции, не соблюдают масочный режим и правила социальной дистанции. Правоохранительные органы перекрыли для движения отрезок улицы 17 июня ближе к Бранденбургским воротам и блокировали подходы, пропускают в район проведения акции сейчас в основном только прессу. Станция метро "Бундестаг" закрыта, поезда на ней не останавливаются. Группы правых радикалов, которые прибыли на главный железнодорожный вокзал для участия в демонстрации, сопровождали стражи порядка.

На другой стороне от Бранденбургских ворот - на площади Паризер-плац - ответную акцию проводят различные антифашистские организации и сторонники левацких группировок. Обе группы демонстрантов выкрикивают оскорбления в адрес друг друга. Некоторым левым удалось перелезть через ограждения, разделяющие противоборствующие лагеря, и миновать цепь сотрудников полиции, но они тут же вывели их за кордон и не допустили столкновений.

Как сообщили в правоохранительных органах, один из участников акции ультраправых вскинул руку в нацистском приветствии. Против него возбуждено дело по подозрению в использовании символов антиконституционных организаций.

Несколько десятков человек собрались на акцию протеста на улице Унтер ден Линден в правительственном квартале рядом с посольством РФ в ФРГ. Изначально в ней было заявлено участие около 500 человек. По данным газеты Der Tagesspiegel, в ней также должны были принять представители ультраправых движений.

Подходы к Бундестагу перекрыты

Полиция перекрыла все подходы к историческому зданию Рейхстага в свете ситуации, которая произошла в августе прошлого года, когда часть протестующих против ограничительных мер, которые приняло правительство ФРГ для недопущения распространения коронавируса, прорвала металлические ограждения и проникла на территорию перед Рейхстагом, заняв лестницу у центрального входа в здание. Толпа хотела проникнуть и внутрь, но полиция пресекла эти попытки.

Всего в субботу безопасность на демонстрациях в Берлине обеспечивают до 1,8 тыс. полицейских. Помощь столичным полицейским оказывают коллеги из других германских земель - Саксонии-Анхальта, Шлезвига-Гольштейна, а также федеральная полиция. Для журналистов полиция создала три специальных охраняемых пункта сбора.