Во Франции проходят акции протеста против произвола полиции и закона о безопасности

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Более тысячи человек собрались в субботу в Париже для участия в манифестации против произвола полиции и законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий. Аналогичные митинги и шествия проходят и в ряде других городов страны.

В настоящее время колонна манифестантов вышла из района Люксембургского сада, расположенного на левом берегу Сены, и направилась к площади Бастилии в восточной части Парижа. Над толпой подняты транспаранты с надписями: "Прекратить государственный произвол!", "Не допустим безнаказанности полиции!", "Мы задыхаемся от полицейского насилия!".

Фигурирует и целый ряд требований полностью запретить применение полицией спецружий, стреляющих резиновыми пулями, - от них немало французов во время манифестаций "желтых жилетов" лишись глаз, получили другие тяжелые увечья. Вызывает протесты и применение стражами порядка электрошоковых пистолетов, опасных удушающих приемов.

Организатором акции протеста выступают три общественные ассоциации, в частности "Сеть взаимопомощи ради справедливости и правды". Ее создатель и лидер Асса Траоре, выступая на митинге, потребовала от властей сурово наказать жандармов, виновных, по ее словам, в гибели в 2016 году ее брата Адамы Траоре. Этот инцидент, произошедший в городе Персан (департамент Валь-д`Уаз) при задержании стражами порядка 24-летнего темнокожего юноши, стал для многих во Франции символом произвола со стороны полиции и жандармерии.

На нынешней манифестации присутствуют многие родственники граждан, погибших в результате направленных против них действий сил правопорядка. Целый ряд из них произошли в тюрьмах.

Спорный законопроект

Одной из главных тем протеста стали в ходе нынешних манифестаций во Франции и положения законопроекта о "О глобальной безопасности". Рассмотрение представленного правительством проекта началось в нижней палате парламента страны 18 ноября прошлого года. После одобрения его Нацсобранием законопроект 18 марта поддержал и Сенат, изменив, однако, ряд его положений. В ближайшее время палаты должны согласовать окончательный текст, по которому состоится голосование в Национальном собрании.

Целый ряд положений законопроекта его противники рассматривают как попрание гражданских свобод в стране. Особое возмущение общественности и левых политиков вызывает статья 24, которая предусматривает штраф в €75 тыс. и тюремное наказание сроком до пяти лет за разглашение сведений, позволяющих установить личность стражей порядка, узнать, где именно они проживают. При прохождении через Сенат статья была несколько скорректирована в сторону смягчения, однако многие во Франции по-прежнему воспринимают ее как посягательство на свободу слова и свободу собраний.

Законопроект расширяет возможности полиции и жандармерии по телесъемкам манифестаций, предоставляет новые права муниципальной полиции. Проект разрешает французским полицейским носить оружие во внеслужебное время в общественных местах.

Проведение манифестаций протеста в Париже и других городах страны разрешено властями несмотря на действующий в 16 департаментах режим карантина в связи с COVID-19. В Париже манифестация проходит под сильным контролем спецподразделений полиции - аналогичные меры принимались ранее в столице в ходе акций "желтых жилетов".