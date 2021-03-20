СМИ: власти США выделили $86 млн на размещение мигрантов в гостиничных номерах

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американская администрация выделила $86 млн на размещение около 1,2 тыс. незаконных мигрантов в гостиничных номерах у американо-мексиканской границы. Об этом сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

Средства выделены в рамках контракта, заключенного с базирующейся в штате Техас компании на полгода с возможностью продления. Мигрантов будут размещать в гостинцах Аризоны и Техаса. Власти и в прошлом году использовали гостиничные номера для несовершеннолетних, которых не сопровождали взрослые.

Такой шаг правительства, подчеркивает портал, указывает на то, что госучреждения для содержания семей мигрантов уже не справляются с их притоком.

Нарастающий и никем не контролируемый приток нелегальных мигрантов в США через южные границы страны привел к возникновению кризиса, но вашингтонская администрация упорно отказывается это признавать, заявил ранее в интервью телеканалу Fox News президент Национального совета пограничного патрулирования (профсоюз, представляющий интересы сотрудников и вспомогательных служащих пограничных служб США) Брэндон Джадд.

В Белом доме сообщили, что в приютах, находящихся на попечении Министерства здравоохранения и социальных служб США, в настоящее время содержатся 9 562 несовершеннолетних, проникших на территорию страны без сопровождения взрослых. Еще около 4,7 тыс. таких малолетних нелегалов размещены в участках пограничной службы, где они, по данным СМИ, фактически находятся в камерах временного заключения, где даже взрослых нарушителей границы законом запрещено держать более двух-трех суток.

Руководитель Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.