В Хорватии прошли акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 20 марта. /ТАСС/. Жители пяти городов Хорватии, в том числе столицы страны, в субботу провели акции протеста против мер, действующих из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило национальное телевидение HRT .

По данным телевидения, митинги, в которых совокупно приняли участие более 1 тыс. человек, помимо Загреба, были организованы в Сплите, Дубровнике, Шибенике и Осиеке. Организаторы, представляющие гражданскую инициативу "Права и свобода", собрав единомышленников, присоединились к аналогичным акциям, прошедшим в субботу в ряде европейских городов.

Как убедился корреспондент ТАСС, демонстрация в центре Загреба, на которой собралось около 200 человек, носила мирный характер. Участники с транспарантами призывали власти отменить обязанность носить защитные маски.

За проведением акций наблюдали немногочисленные сотрудники правоохранительных органов. Каких-либо нарушений не выявлено.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 256 805 заболевших, 244 135 жителей выздоровели, 5 753 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 468 132 человека.

На фоне некоторого улучшения эпидемической ситуации в Хорватии власти страны с 15 февраля сняли действовавшие с 28 ноября прошлого года ограничения на работу фитнес-клубов, тренажерных залов, курсов иностранных языков, детских секций, а также казино, букмекерских контор и клубов игровых автоматов. С 1 марта открылись террасы ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания, разрешено заниматься спортом в закрытых помещениях. В то же время жителям страны предписывается продолжать носить защитные маски в транспорте и в закрытых помещениях, проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.