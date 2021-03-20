Власти Парижа указали, что в манифестациях против насилия приняли участие 3,5 тыс. человек

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Не менее 3,5 тыс. человек приняли в субботу участие в Париже в манифестации против жестоких действий полиции и положений находящегося на обсуждении парламента закона "О глобальной безопасности". О численности участников акции сообщила полицейская префектура города.

Как сообщил радиостанции France Info Эмманюэль Вир, генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов при профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда, "манифестация прошла спокойно". "Мы ставили целью собрать на нее 5-10 тыс. участников и считаем, что эта цель достигнута", - отметил он, приведя иные данные о числе участников, нежели озвучила полиция.

"Необходимо поставить во Франции преграду на пути расизма, прекратить насилие со стороны полиции, насилие в тюрьмах и местах временного содержания подследственных. Настало время покончить с безнаказанностью, если в стране не будет справедливости, то не будет и мира", - подчеркнули в своем заявлении организаторы акции протеста. Это три французские ассоциации - "Марш солидарности", "Сеть взаимопомощи ради справедливости и правды" и "Долой закон о глобальной безопасности".

В Париже манифестанты прошли долгим маршем по восточной части города - от Люксембургского сада, где находится здание Сената (верхняя палата парламента), до площади Бастилии, традиционного в столице места проведения акций протеста. Никаких инцидентов на этой манифестации не наблюдалось. В ней участвовали несколько десятков представителей движения "желтых жилетов". Их возглавил один из лидеров этого движения Жером Родригес, лишившийся глаза в январе 2019 года в ходе манифестации на площади Бастилии, где ему в лицо попала резиновая пуля.

В Лионе (центральная часть страны) в аналогичной манифестации приняли участие 500 человек. Собравшись у префектуры, они скандировали: "Полицейские - убийцы и насильники" и "Полиция везде, порядок нигде ". В городе Ренн акция протеста собрала около 400 человек. Над манифестантами был поднят транспарант с надписью: "Сокрытие фактов насилия со стороны полиции не позволит стране избавиться от этого насилия".

Спорный законопроект

Особый гнев манифестантов вызывает находящийся на обсуждении парламента законопроект о "О глобальной безопасности". Рассмотрение представленного правительством проекта началось в Национальном собрании (нижняя палата парламента страны) 18 ноября прошлого года. После одобрения его Нацсобранием законопроект 18 марта поддержал и Сенат, изменив, однако, ряд его положений. В ближайшее время палаты должны согласовать окончательный текст, по которому состоится голосование в Национальном собрании.

Целый ряд положений законопроекта его противники рассматривают как попрание гражданских свобод в стране. Особое возмущение общественности и левых политиков вызывает статья 24, которая предусматривает штраф в €75 тыс. и тюремное наказание сроком до пяти лет за разглашение сведений, позволяющих установить личность стражей порядка, узнать, где именно они проживают. При прохождении через Сенат статья была несколько скорректирована в сторону смягчения, однако многие во Франции по-прежнему воспринимают ее как посягательство на свободу слова и свободу собраний.

Законопроект расширяет возможности полиции и жандармерии по телесъемкам манифестаций, предоставляет новые права муниципальной полиции. Проект разрешает французским полицейским носить оружие во внеслужебное время в общественных местах. Во Франции бурные манифестации протеста против этого законопроекта проходят со времени объявления правительством о его содержании.