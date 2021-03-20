Париж выразил сожаление из-за выхода Анкары из Стамбульской конвенции о защите женщин

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. МИД Франции выразил в субботу сожаление в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Такое заявление дипломатического ведомства размещено на его сайте.

"Франция глубоко сожалеет о решении властей Турции выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Такой шаг был сделан этой страной несмотря на то, что Турция стала в 2011 году первым государством, ратифицировавшим ее", - подчеркивается в заявлении МИД. В ведомстве при этом напомнили, что эта конвенция "представляет собой самый современный инструмент по предотвращению насилия в отношении женщин и ведению борьбы против такого насилия". "Это решение Турции в первую очередь скажется на турецких женщинах, в отношении которых Франция подтверждает свою солидарность", - говорится также в документе.

"В то же время данное решение свидетельствует и об очередном отходе назад Турции в сфере соблюдения прав человека, неотделимой частью которых являются и права женщин. В условиях, когда во всем мире множатся факты попрания прав женщин, Франция продолжит мобилизовывать свои усилия и выступать в поддержку борьбы против любых форм сексуального и сексистского насилия", - заверяет при этом МИД страны.

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент ее ратифицировали 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.