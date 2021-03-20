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В Мексике убит кандидат на пост главы администрации муниципалитета

Задержать участников нападения не удалось

МЕХИКО, 20 марта. /ТАСС/. Ивонн Гальегос, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики, в субботу стала жертвой покушения. Гибель политика подтвердил в своем Twitter губернатор региона Алехандро Мурат.

"Я осуждаю нападение, в ходе которого погибла Ивонн Гальегос, - говорится в записи. - Я прошу провести соответствующее расследование, чтобы это прискорбное событие не осталось безнаказанным". Согласно предварительным данным, четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто-Томас-Хальетца. Задержать участников нападения не удалось.

В начале марта министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес заявила, что с сентября 2020 года в Мексике были убиты более 60 политических деятелей. Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед июньскими выборами в федеральный парламент и местные органы власти.

В прошлом году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено около 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.

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