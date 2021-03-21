Сотрудники посольства КНДР в Малайзии вылетят в Пекин перед возвращением на родину

СИНГАПУР, 21 марта. /ТАСС/. Все сотрудники посольства КНДР в Малайзии, а также члены их семей покинули в воскресенье здание дипмиссии и отправились в столичный международный аэропорт. Как стало известно корреспондентк ТАСС из дипломатических источников, в течение дня они вылетят в Пекин, где сделают транзитную остановку перед возвращением на родину.

Всем северокорейским гражданам в субботу были сделаны тесты на коронавирус. Малайзийская сторона предоставила сотрудникам посольства специальный автобус, который вывез их в аэропорт, сообщила газета The Star.

Временный поверенный в делах КНДР в Малайзии Ким Ю Сон в распространенном заявлении для прессы сообщил, что "данный инцидент лишил Куала-Лумпур государственного суверенитета". По его словам, "Малайзия слепо добивается хорошего отношения со стороны США". "Малайзийские власти, решив выдать гражданина КНДР Соединенным Штатам, разрушили основу двусторонних отношений", - отметил дипломат.

Обострение отношений Малайзии и КНДР

МИД Малайзии в пятницу потребовал от сотрудников северокорейского посольства и членов их семей в течение 48 часов покинуть страну. Кроме того, Куала-Лумпур решил закрыть свое посольство в Пхеньяне, работа которого уже была приостановлена с 2017 года. Малайзия выразила сожаление о решении КДНР от 19 марта разорвать дипломатические отношения. В малайзийском МИД осудили это шаг, назвав его "недружественным и неконструктивным, игнорирующим дух взаимного уважения и добрососедских отношений между членами международного сообщества".

Центральное телеграфное агентство Кореи в пятницу сообщило, что Пхеньян разрывает дипломатические отношения с Куала-Лумпуром из-за решения об экстрадиции в США своего гражданина.

Ранее Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию постоянно проживающего в стране гражданина КНДР, который должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты по подозрению в отмывании денег и поставках в Пхеньян предметов роскоши в обход международных санкций.

Малайзийский суд в декабре 2019 года одобрил запрос Федерального бюро расследований США об экстрадиции 54-летнего Мун Чхве Мёна, который проживает в Малайзии более 10 лет с женой и двумя дочерьми. Представители обвинения не раскрывают, какими поставками занимался северокорейский гражданин. Его адвокат же настаивает, что речь идет только об экспорте в КНДР пальмового масла и сои.