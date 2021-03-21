В ДНР сообщили, что украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило - 5 раз", - сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Общее число примененных ВСУ боеприпасов - 54.

Под огнем украинских силовиков оказались окрестности города Горловка (поселки шахты 6/7 и шахты имени Гагарина), села Веселое, Саханка, Коминтерново.

При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.

Сутками ранее киевские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.