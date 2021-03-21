Специалисты оценили ремонт поврежденного радикалами фасада офиса Зеленского в $72 тыс.

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Ремонт фасада здания офиса президента Украины, поврежденного в субботу во время акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко, обойдется по меньшей мере в $72 тыс. Об этом в воскресенье сообщил офис главы государства, ссылаясь на оценку экспертов.

"По предварительным данным экспертов, повреждения во время вчерашнего погрома оцениваются примерно в 2 млн гривен ($72,2 тыс.)", - говорится в сообщении офиса в Telegram. "Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - добавили в офисе.

Во время субботней акции митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

Первые два этажа здания офиса президента Украины на улице Банковая были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века. В этом здании находился штаб Киевского военного круга, а после Великой Отечественной войны - ЦК Компартии Украины.