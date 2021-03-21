В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии социал-демократов

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игорь Борисов задержан. Об этом сообщил в воскресенье Telegram-канал БСДП.

"Задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова", - говорится в сообщении. Причина задержания политика пока неизвестна. Как сообщила в Facebook его жена Елена Борисова, она вместе с детьми стала очевидцем задержания.

БСДП была среди представителей оппозиционных партий и движений, подавших заявку в Мингорисполком на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которую оппоненты власти отмечают 25 марта. По словам председателя партии "Белорусский народный фронт" (также является одним из заявителей) Григория Костусева, городские власти пока ответа на заявку не дали.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциям весной. Власти заявили, что им известны сценарии планируемых протестов, которые могут пройти в республике 25-27 марта, и они готовы их пресечь.