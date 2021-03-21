В Нигерии исламисты убили двух военнослужащих Камеруна

ПРЕТОРИЯ, 21 марта. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих Камеруна были убиты на северо-востоке Нигерии исламистами из террористической группировки "Боко харам". Об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard со ссылкой на командование.

"Крупный отряд боевиков атаковал поздно вечером 20 марта армейский лагерь в районе лесного массива Вулго, - заявил собеседник издания. - В ходе перестрелки, длившейся около часа, два солдата сил обороны Камеруна были убиты, еще трое получили ранения. Ранен и боец нигерийских вооруженных сил".

Подразделения Нигерии и Камеруна проводили совместную операцию в приграничной области к юго-западу от озера Чад. Расположенный на территории Нигерии лесной массив Вулго является местом, где террористы из "Боко харам" создали базы, с которых совершают атаки как вглубь Нигерии, так и на соседние государства.

Группировка "Боко харам" возникла на северо-востоке Нигерии в 2002 году, ее исторической базой является штат Борно. Она поставила целью захват власти в этой африканской стране. С 2009 года "Боко харам", потерпев ряд крупных поражений от нигерийской армии, перешла к активным террористическим действиям. Весной 2015 года в "Боко харам" произошел раскол и из нее выделилась террористическая группировка "Исламское государство в Западной Африке", которая присоединилась к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Основные базы "Боко харам" расположены на южных и западных берегах озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада.