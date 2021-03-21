"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады из-за беспорядков у офиса Зеленского

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" предлагает провести внеочередное заседание Верховной рады Украины для оценки событий, произошедших вечером в субботу у офиса главы государства в ходе акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Об этом говорится в воскресенье в заявлении партии "Слуга народа".

"Фракция инициирует проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам происшествия, с задачами конкретным министрам и т. п.", - говорится в документе. При этом в партии отметили, что поддерживают право граждан на мирный протест, но в то же время категорически не воспринимают "попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства".

Депутаты требуют от правоохранительных органов дать юридическую оценку субботним событиям и определить степень вины участников.

Во время акции митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

Эксперты подсчитали, что ремонт фасада здания обойдется по меньшей мере в $72 тыс.