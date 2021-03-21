В Иране заявили, что ждут от США действий по возврату к ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 21 марта. /ТАСС/. Власти Ирана не верят обещаниям США по возвращению к ядерной сделке и ждут от Вашингтона реальных действий на данном направлении. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи в речи, приуроченной к началу нового года по иранскому календарю.

"Мы не считаем, что слова американцев заслуживают доверия. Необходимы действия: должны быть отменены санкции", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Хаменеи, "политика страны по взаимодействию с участниками ядерной сделки была обозначена и ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться". "Эта политика заключается в том, что американцы должны снять все санкции, и потом мы это проверим. И если санкции действительно сняты, вернемся к исполнению своих обязательств [в рамках ядерной сделки]", - сказал он.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.