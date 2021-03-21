В британской армии появится подразделение, специализирующееся на гибридных конфликтах

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британские вооруженные силы обзаведутся Полком рейнджеров, которые будут специализироваться на специальных операциях и участии в гибридных конфликтах. Об этом в авторской статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Telegraph, пишет глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Представленная на этой неделе новая оборонная стратегия королевства предполагает также усиление роли существующих британских спецподразделений, в том числе Специальной авиадесантной службы (SAS).

"На суше передовым подразделением нашей армии станет новый Полк рейнджеров особого назначения. Его состав сможет действовать бок о бок с нашими партнерами в условиях повышенного риска. Эти воины "серой зоны" будут готовы к быстрому развертыванию по всему миру. Мы будем укреплять партнерство с Оманом, Кенией, Белизом и Германией, чтобы проводить постоянную подготовку в различных регионах", - говорится в статье Уоллеса.

Под так называемой серой зоной военные в Великобритании и других странах НАТО подразумевают область гибридных конфликтов, противостояния на грани мира и войны, в том числе с использованием информационных и киберсредств. В декабре прошлого года, говоря о расширении "серой зоны" в современном мире, начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о необходимости обострить конкуренцию с Россией и Китаем "в их же игре, то есть обыграть их, не переходя порога войны". Для этого королевство намерено активнее проецировать и демонстрировать силу, усиливать британское военное присутствие за рубежом и активизировать участие британских военных в боевых операциях, не допуская при этом открытого военного противостояния.

Британские рейнджеры

Как отмечает газета Financial Times, полк британских рейнджеров в составе тысячи бойцов станет аналогом спецназа армии США ("зеленых беретов"). Первый из четырех батальонов полка будет сформирован в следующем году.

Одной из задач нового подразделения должно стать погашение зарождающихся конфликтов до того, как их масштабы увеличатся. Предполагается, что рейнджеры будут проводить контрпартизанские операции в Восточной Африке, включая Сомали. По словам Уоллеса, британские военные за рубежом будут не только участвовать в подготовке местных сил, но и оказывать им поддержку в киберсфере и содействие в сборе разведданных, а при необходимости непосредственно участвовать в боевых действиях. В отличие от текущих операций британских спецподразделений, деятельность рейнджеров не будет секретной.

При этом, по словам начальника Генерального штаба ВС Великобритании Марка Карлтон-Смита, новой задачей SAS станет борьба с "враждебными государственными субъектами".

Реформа ВС

Подробный план масштабной модернизации британских вооруженных сил будет представлен в понедельник, 22 марта. На этой неделе британское правительство представило Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере.

Как ранее сообщали британские СМИ, хотя на оборонные нужды страны в ближайшие четыре года будут направлены дополнительные £24 млрд ($32 млрд), численность британских ВС сократится с 82 тыс. до 72,5 тыс. человек. Представители командования пока не подтверждают эту информацию, однако подчеркивают, что упор будет сделан не на количество, а на качество, глубокую интеграцию всех родов войск, их переоснащение и внедрение современных технологий, в том числе беспилотников.