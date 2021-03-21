В Республике Конго завершилось голосование на президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 21 марта. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах завершилось в воскресенье в Республике Конго на всех 5 700 участках без серьезных происшествий и при активности различных групп избирателей. Об этом сообщила вещающая из Браззавиля радиостанция Radio Maria.

"Избирательный процесс прошел в атмосфере мира, и это хороший знак для нашей демократии", - завил действующий президент страны Дени Сассу-Нгессо по завершении голосования. Он отметил, что повсюду избиратели активно голосовали.

В день голосования в Республике Конго не работал интернет, передала французская радиостанция Radio France International. Однако в отличие от предыдущих президентских выборов, которые прошли в стране в 2016 году, во всех регионах устойчиво работала мобильная связь, включая передачу текстовых сообщений.

Борьбу за пост главы государства вели семь кандидатов, включая 77-летнего Сассу-Нгессо. Он выдвинут правящей Конголезской партией труда. На заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле президент заявил, что страна нуждается в политиках с опытом и он готов поставить все свои знания и силы на службу молодежи.

Африканские аналитики считают Сассу-Нгессо, который возглавляет страну в течение 37 лет, фаворитом на победу уже в первом туре. Он впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года. В 1992 году Сассу-Нгессо проиграл президентские выборы, однако вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. В последующие годы Сассу-Нгессо трижды побеждал на президентских выборах.

Отсутствие единства в рядах оппозиции

Оппозиции не удалось выставить на нынешние выборы единого кандидата. Главными конкурентами действующего главы государства считаются перешедшие в оппозицию бывший министр финансов Матиас Дзон и занимавший ряд министерских постов Ги-Брис Парфе Колела. Последний участвовал в президентских выборах в 2016 году и пришел вторым с 15,04% голосов, проиграв Сассу-Нгессо, которого поддержали 60,19% избирателей.

В момент открытия избирательных участков в воскресенье Колела объявил, что тяжело заболел COVID-19. Radio France International отмечает, что политик помещен в больницу и находится в "стабильном состоянии". Глава его штаба Сир Майанда сообщил, что уже к концу текущего дня Колела вылетит на специальном самолете во Францию для лечения.

Принятая на общенациональном референдуме в 2015 году Конституция Республики Конго устанавливает срок президентского мандата в пять лет. При этом один и тот же политик, победив на выборах главы государства, имеет право еще дважды переизбираться. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никому не удастся это сделать, то два политика, набравшие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур. Он проводится через 21 день после объявления Конституционным судом результатов первого тура.