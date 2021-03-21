В Абхазии задержали еще одного подозреваемого в ограблении "Амра-банка" в Сухуме

СУХУМ, 21 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Абхазии задержали второго подозреваемого в совершении вооруженного нападения на коммерческий "Амра-банк". Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Ранее сообщалось, что четверо в масках совершили 10 марта вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Несколько дней назад был задержан первый подозреваемый в ограблении банка Алхас Квициния.

"Сотрудники Службы госбезопасности совместно с управлением уголовного розыска МВД Абхазии задержали второго подозреваемого по делу об ограблении дополнительного офиса "Амра-банка" Астамура Бутбу, 1981 года рождения. В отношении ранее задержанного Квицинии и Бутбы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются", - сообщила пресс-служба МВД.

Как уточнили ТАСС в руководстве МВД, Бутба вместе с другим гражданином Абхазии Нугзаром Папавой, находящимся под домашним арестом по другому преступлению, обвиняются следственными органами РФ в убийстве в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.

Ранее сообщалось, что в январе этого года в Генеральную прокуратуру Абхазии из Генеральной прокуратуры РФ поступил запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова, в соответствии с которым следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии проводятся следственные и процессуальные действия на территории республики. В Генпрокуратуре пояснили, что данный запрос не предполагает задержание и выдачу Папавы и Бутбы, так как Конституцией Абхазии и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования.