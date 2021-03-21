Военные задержали группу боевиков наркокартеля с арсеналом оружия на западе Мексики

МЕХИКО, 21 марта. /ТАСС/. Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS.

В ходе обыска у задержанных изъяли гранатомет РПГ-7 и несколько выстрелов к нему, ручные гранаты производства США, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки, которые используются подразделениями сил специальных операций ВС США. Один из взятых под стражу уже признался в том, что работает на организованное преступное сообщество (ОПС) в качестве наемного убийцы.

Наркокартель "Новое поколение Халиско", заявивший о себе примерно в 2010 году, к настоящему времени стал одним из самых могущественных ОПС Мексики. Власти предполагают, что его ячейки действуют в значительной части регионов, а также на территории США, Канады и ряда азиатских государств. Согласно подсчетам газеты El Universal, правительство Мексики с 2015 по 2018 год потратило на розыск главаря наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса порядка $350 млн, однако не добилось результатов.

В конце июня 2020 года на проспекте Пасео-де-ла-Реформа на западе Мехико было совершено покушение на начальника столичной полиции Омара Гарсию. Жертвами преступников стали два его телохранителя и женщина, следовавшая на автомобиле в центральную часть города. Гарсия получил несколько ранений и был успешно прооперирован. Ответственность за нападение он возложил на "Новое поколение Халиско".