Несколько полицейских получили травмы во время беспорядков в Бристоле

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Несколько сотрудников полиции получили травмы во время беспорядков, начавшихся в воскресенье вечером в Бристоле. Об этом вещательной корпорации Би-би-си сообщил председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак.

"Уровень насилия беспрецедентный. От четырех до шести сотрудников полиции серьезно пострадали, у некоторых из них переломы", - сказал он. По словам начальника местного управления полиции Уилла Уайта, двое сотрудников правоохранительных органов доставлены в больницу.

Несколько сотен агрессивно настроенных людей в воскресенье вечером собрались у здания полицейского участка в центре города. Зачинщики беспорядков разбили окна здания и подожгли полицейский фургон. Полицейских закидывали петардами и тяжелыми предметами.

Ранее в городе прошла мирная акция протеста против законопроекта, который среди прочего расширяет права полицейских при разгоне уличных акций. После наступления темноты некоторые из ее участников направились к полицейскому участку на Брайдуэлл-стрит и начали нападать на полицейских.

В субботу вечером в Лондоне прошла акция противников "коронавирусных" ограничений, в ходе которой было задержано больше 30 человек. Действующий на территории королевства карантин предусматривает запрет массовых собраний и демонстраций. Их участники могут быть задержаны и оштрафованы.