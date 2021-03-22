Трамп считает, что Байдену следует завершить строительство стены на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрации американского президента Джо Байдена следует немедленно возобновить строительство стены на границе между США и Мексикой в свете кризиса, связанного с притоком нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении бывшего американского лидера Дональда Трампа, распространенном в воскресенье.

По версии республиканца, ему удалось обеспечить надежную охрану границы, а администрация Байдена "за несколько недель превратила национальный триумф в национальную катастрофу". Как полагает Трамп, помощники действующего американского лидера должны "признать полное поражение". "Их действия приводят к смерти людей, трагическим событиям", - подчеркнул он.

Бывший президент США заявил, что новой администрации "следует незамедлительно закончить строительство стены". По его мнению, данный барьер сейчас можно достроить "за несколько недель".

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки. Он в воскресенье выразил уверенность в том, что одной из основных причин происходящего является частичное упразднение инфраструктуры для временного размещения нелегалов по решению администрации Трампа.

Республиканец еще во время предвыборной кампании в 2016 году обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Байден в январе текущего года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Одним из первых распоряжений демократа на посту президента стала отмена введенного Трампом режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.