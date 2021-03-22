СМИ: малолетние мигранты содержатся в участках погранслужбы США дольше положенного

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Сотни малолетних мигрантов вынуждены оставаться под охраной в участках американской погранслужбы на границе с Мексикой дольше положенного. Об этом сообщил в воскресенье со ссылкой на данные Министерства внутренних дел США портал Axios.

По его информации, дети могут находиться в подобных учреждениях не более 72 часов, после чего их должны переводить в специальные приюты. Однако по состоянию на субботу 3 314 малолетних мигрантов, которые незаконно и без родителей пересекли границу, находились в участках дольше, из них около 2,2 тыс. провели там более пяти дней, а 823 - свыше 10 дней, что более чем в четыре раза превышает показатель недельной давности.

Как подчеркивает Axios, указанные объекты "не предназначены для размещения [в них] детей больше трех дней", однако из-за "недавнего всплеска числа" малолетних мигрантов власти США не успевают справляться с их притоком.

20 марта Axios информировал, что американская администрация выделила $86 млн на размещение около 1,2 тыс. незаконных мигрантов в гостиничных номерах у американо-мексиканской границы. Власти и в прошлом году использовали гостиничные номера для несовершеннолетних, которых не сопровождали взрослые.

Президент Национального совета пограничного патрулирования (профсоюз, представляющий интересы сотрудников и вспомогательных служащих пограничных служб США) Брэндон Джадд 17 марта в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что нарастающий и никем не контролируемый приток нелегальных мигрантов в США через южные границы страны привел к возникновению кризиса, но вашингтонская администрация упорно отказывается это признавать.

В свою очередь, руководитель Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 16 марта предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.