В Гонконге собрали 2,4 млн подписей в поддержку избирательной реформы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /ТАСС/. Почти 2,4 млн подписей собрано в Гонконге в поддержку плана по реформированию избирательной системы этого специального административного района КНР. Об этом сообщила в понедельник газета Ming Pao со ссылкой на организаторов этой кампании.

"Эти цифры отражают мнение значительной доли населения Гонконга", - отметил ее куратор Тань Яоцзун, являющийся представителем Гонконга в составе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента). Численность населения Гонконга составляет 7,5 млн жителей.

Кампания по сбору подписей стартовала 11 марта, когда сессия ВСНП приняла резолюцию о разработке законопроекта об усовершенствовании избирательной системы Гонконга, и завершилась в минувшее воскресенье. В ней участвовали около 1,3 тыс. организаций и 5 300 волонтеров.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

В принятой Пекином резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их численности с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек.

Подготовкой конкретных деталей документа займется Постоянный комитет высшего законодательного органа КНР. Он внесет поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего необходимые изменения будут включены в местное избирательное законодательство.